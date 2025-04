Setor eletroeletrônico gaúcho apresenta faturamento de R$ 16 bilhões em 2024

A regional Rio Grande do Sul da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) apresentou nesta quarta-feira (23), em Porto Alegre, os principais resultados da pesquisa de desempenho do setor eletroeletrônico gaúcho de 2024. O evento aconteceu no Ritter Hotel e contou com a participação do diretor regional da Abinee-RS, Régis Haubert, a secretaria de inovação do RS, Simone Stülp, o gestor de projetos da Abinee, Antonio Costa Sobrinho, o analista de projetos do Sebrae-RS, Cleverton Rocha, além do gerente executivo do Tecnosinos, Silvio Bittencourt.



A reunião iniciou com as falas de Régis Haubert e Antonio Sobrinho, que apresentaram um balanço do desempenho do setor eletroeletrônico gaúcho do ano passado. Segundo a dupla, o faturamento do setor cresceu 14% em relação a 2023 e alcançou a cifra de R$ 16 bilhões.



Outro ponto enfatizado por eles foi o aumento de faturamento na área de utilidades domésticas eletroeletrônicas, que fechou o ano faturando um total de R$ 3,3 bilhões. Em termos de crescimento, a área de componentes elétricos e eletrônicos foi o principal destaque, com aumento de 51% em relação ao ano de 2023.



Além disso, segundo Haubert e Sobrinho, a geração de empregos também apresentou crescimento. Em 2024, o setor eletroeletrônico gaúcho empregou 24.942 funcionários, apresentando um crescimento de 4% deste indicador em relação a 2023.

“O Rio Grande do Sul tem uma vocação muito grande para a automação industrial e é um setor que vem demandando cada vez mais investimentos de diversos outros setores da economia. Todos os outros setores dependem cada vez mais da indústria eletroeletrônico, e a gente tem conseguido superar as expectativas, até mesmo em nível nacional”, exalta Haubert.



A secretária de inovação do RS, Simone Stülp falou sobre o programa Semicondutores RS, iniciativa caracterizada por ações multidisciplinares e transversais que buscam atingir o desenvolvimento econômico, ligado à inovação e à pesquisa científica, com foco na cadeia de semicondutores.



