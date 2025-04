Uma vida mais equilibrada

A Geração Z, composta por jovens nascidos entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2010, está redefinindo os hábitos de consumo de bebidas. Diferente das gerações anteriores, o grupo vem adotando um estilo de vida mais equilibrado, motivado por preocupações com a saúde, bem-estar e autocontrole. Entre as mudanças está a redução, ou até a eliminação, do álcool. Segundo levantamento da consultoria MindMiners, 55% dos brasileiros da Geração Z não consomem bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho. Entre os que ainda consomem, 43% disseram querer reduzir essa ingestão. A tendência tem até nome: sober curious — algo como "curioso pela sobriedade".

Demanda interna insuficiente

A demanda interna insuficiente foi o problema que mais aumentou para os industriais no primeiro trimestre de 2025, mostra a Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) ontem. No quatro trimestre de 2024, o entrave ocupava a quinta posição no ranking dos principais problemas enfrentados pelo setor. Agora, divide a segunda colocação da lista com as taxas de juros elevadas. A alta carga tributária segue como a principal preocupação dos empresários.

Sustentabilidade e negócios

A realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro deste ano em Belém do Pará, coloca o País no centro das discussões sobre mudanças climáticas e abre portas para oportunidades econômicas, sociais e ambientais. Com a Amazônia como palco, o Brasil tem a chance de firmar sua posição como referência global em sustentabilidade e atrair investimentos. Ela não é, portanto, apenas mais um evento sobre o clima, mas uma oportunidade para o Brasil mostrar que sustentabilidade e negócios podem andar juntos.

O Prataviera está otimista

O Prataviera Shopping, de Caxias do Sul, está com expectativa positiva para as vendas na segunda data comemorativa mais importante para o comércio, que é o Dia das Mães. Para este ano, o centro comercial projeta o aumento de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os itens mais procurados para presentear as mães estão artigos de vestuário, produtos de beleza e cuidado pessoal, calçados, joias e eletrônicos.

A construção e a tributária

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) realiza nesta quinta-feira, às 17h, mais uma edição do "Quintas da CBIC" com o tema "Eficiência, Inovação e IA na Indústria da Construção: como a tecnologia apoia as mudanças da Reforma Tributária e acelera a transformação do setor". O encontro será transmitido ao vivo pelo canal oficial da CBIC no YouTube. O debate propõe uma reflexão sobre como a IA e outras ferramentas tecnológicas moldam o futuro das empresas do segmento, promovendo mais eficiência e inovação nos processos.

Prevenção falha, prejuízo certo

A Justiça do Trabalho tem ampliado condenações por falhas em diversidade e inclusão. Em decisões recentes, os Tribunais Regionais do Rio Grande do Sul e de São Paulo puniram empresas por xenofobia e transfobia no ambiente corporativo. Os casos foram de uma enfermeira indenizada após sofrer xenofobia pelo sotaque nordestino e de um trabalhador trans proibido de usar o banheiro masculino. Para a advogada Juliana Krebs Aguiar, a responsabilidade das empresas se configura quando não há ações preventivas. "A Lei 14.457/22 exige treinamentos contínuos e canais de denúncia. Estar em conformidade com as leis deve ser levado a sério", alerta.