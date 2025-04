Donald Trump volta a pedir cortes nas taxas de juros do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a atacar a postura de Jerome Powell na liderança do BC dos EUA, acusando-o de favoritismo político sobre a gestão anterior, do ex-presidente Joe Biden. Trump retomou argumento de que "praticamente não há inflação" no país, em publicação divulgada nesta manhã na Truth Social.

O ex-presidente tem feito críticas recorrentes ao Fed e tenta, com isso, pressionar a autoridade monetária a adotar medidas que, segundo ele, favorecem o crescimento da economia.

"Muitos estão pedindo por 'cortes preventivos' nas taxas de juros", escreveu o republicano, sem detalhar a quem se referia. "Powell está sempre 'atrasado demais', exceto no período de eleições, quando baixou juros para ajudar o sonolento Joe Biden, e depois Kamala Harris. E no que deu isso?"

Trump defendeu que os preços e custos "da maior parte das coisas" nos EUA estão em uma "boa trajetória de queda", como ele "previu que aconteceria", incluindo nos setores de energia e alimentos. "Mas pode ocorrer uma desaceleração da economia, a menos que o sr. Atrasado Demais, um grande perdedor, reduza as taxas de juros, agora", disse Trump, voltando a citar como exemplo o ciclo de relaxamento monetário do Banco Central Europeu (BCE) na Europa.