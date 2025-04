Petrobras corta R$ 0,12 no litro do diesel para distribuidoras

Dezesseis dias depois do último reajuste do diesel, a Petrobras anunciou na quinta-feira uma nova queda do preço do combustível, seguindo a queda dos preços do petróleo e derivados no mercado internacional. Desde sexta-feira, o diesel vendido nas refinarias da estatal tem um desconto de R$ 0,12 por litro, ou uma queda de 3,3% frente ao último preço, ou R$ 3,43 por litro.