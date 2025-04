Melitta adquire fabricante de máquinas de café Baristo, de Santa Maria

De Santa Maria, especial para o JC

Nascida em 2008 na Incubadora Tecnológica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Baristo, que tem hoje milhares de máquinas de café espalhadas por quatro Estados brasileiros, foi vendida para o grupo alemão Melitta. Com a negociação, um dos fundadores, Rafael Bertagnolli, seguirá à frente das operações da empresa, que tem hoje 100 funcionários e sedes em Santa Maria, Passo Fundo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo.

Presente no Brasil desde 1968, a Melitta South America, parte do Grupo Melitta, anunciou na quarta-feira (16) essa aquisição da Baristo, como uma etapa de sua jornada de crescimento no Brasil.

“A Melitta vem trilhando um caminho de significativo crescimento no mercado brasileiro de consumo de café dentro lar. Ao longo dos anos, crescemos nossa marca em lares de diferentes regiões e, em 2024, fomos a marca mais consumida no Brasil (fonte: Nielsen Volume – Brasil YTD FY 2024 e Jan 2025). O mercado de café fora do lar também cresce de forma acelerada e, seguindo nosso firme objetivo de expandir cada vez mais nossa empresa e marcas no país, a aquisição da Baristo marca a nossa entrada estratégica e estruturada no mercado de consumo de café fora do lar”, declara Marcelo Barbieri, CEO da Melitta South America.

Segundo Barbieri, a Melitta adquire participação majoritária e agrega a Baristo, a Rent a Coffee e suas marcas ao seu portfólio e a estratégia é combinar a força da marca Melitta, a oportunidade do mercado de consumo de café fora do lar, com a expertise, diferencias e marcas da Baristo. “Escolhemos a Baristo pela forte identificação de sinergia de valores e cultura com a nossa empresa, por acreditarmos na sua operação eficiente, na sua distribuição e no seu plano de crescimento para os próximos anos”, diz Barbieri.

A Baristo, que possui 15 anos de atuação no mercado de food service, fornece máquinas, insumos, acessórios e serviços para o preparo e consumo de café e bebidas fora do lar. Tem como regiões foco o Sul e Sudeste do Brasil, estando presente em mais de 450 cidades e reforça seus planos de expansão agora como parte da Melitta.



“Fazer parte da Melitta é um motivo de muita comemoração para nós, pois acreditamos que a força da marca e sua alta reputação no mercado de café irão levar a Baristo para um longo caminho de crescimento nos próximos anos”, afirma Rafael Bertagnolli, diretor geral da Baristo.

A Melitta South America está presente no Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. É uma companhia focada em produtos de qualidade para o preparo e o consumo de café. No Brasil desde 1968, a marca Melitta tem um portfólio que inclui cafés torrados e moídos, café em grãos, filtros de papel, acessórios para preparo de café, expresso em cápsulas, café solúvel e bebidas instantâneas. Além disso, detém as marcas Café Bom Jesus e Café Barão.

Fundada em 1908, em Dresden, na Alemanha, por Melitta Bentz, criadora do primeiro filtro de papel para coar café, hoje a Melitta tem no Brasil o 2º maior mercado no mundo.

