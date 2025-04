Inadimplência de pessoas físicas atinge níveis recordes em março

Os percentuais de inadimplentes entre pessoas físicas alcançaram suas máximas históricas no mês de março de 2025, sinalizando dificuldades crescentes para o equilíbrio financeiro das famílias. A situação entre as empresas também é complexa, uma vez que o termômetro para pessoas jurídicas em nível estadual praticamente igualou seu recorde verificado no mesmo período do ano passado. Com relação a pessoas físicas, o índice de inadimplência atingiu 34,06% no Rio Grande do Sul e 34,46% em Porto Alegre, os maiores patamares desde o início da série histórica em fevereiro de 2022. Os números cresceram pelo nono mês consecutivo e superam, inclusive, os percentuais observados no período anterior à crise climática de 2024. O indicador de inadimplência da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL/POA) tem como base os dados da Equifax/Boa Vista no Rio Grande do Sul.

Entre as pessoas jurídicas, o índice subiu pela quinta vez consecutiva no Rio Grande do Sul, alcançando 14,71%, levemente abaixo do constatado em março de 2024 (14,72%). Em Porto Alegre, o indicador chegou a 15,09%: a terceira alta seguida. Ao todo, são 217.532 empresas negativadas no RS e 35.788 na Capital, conforme estimativas baseadas na ferramenta Mapa das Empresas do Governo Federal.



O economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, disse que o avanço da inadimplência nas empresas indica riscos relevantes para o futuro da atividade econômica no Rio Grande do Sul. "O aumento do número de CNPJ's com restrições de crédito limita os investimentos, a geração de empregos e a compra de insumos. É um cenário que prejudica o crescimento da economia como um todo", explica. Frank também chama a atenção para os fatores que agravam esse quadro, como os custos elevados no atacado, a manutenção de juros altos e as incertezas no comércio internacional. "Em ambientes como o atual, é natural que os agentes adotem uma postura mais cautelosa, postergando decisões até que se tenha mais clareza a respeito do futuro", acrescenta.

No que diz respeito às famílias, o economista avalia que, embora o mercado de trabalho siga aquecido e o governo federal tenha adotado diversas medidas de estímulo à renda, há pontos de atenção importantes. "A inflação pressiona o orçamento doméstico, e os juros elevados encarecem o crédito, dificultando ainda mais a organização das finanças pessoais", destaca. Conforme Frank, é necessário observar até que ponto os problemas na safra de verão tendem a reverberar negativamente sobre os indicadores, especialmente no interior do Estado.

O Indicador de Inadimplência da CDL/POA é elaborado pelo Núcleo Econômico da entidade, cujo objetivo é medir mensalmente a inadimplência dos consumidores e das empresas do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre a partir da base de dados restritivos disponível no Rio Grande do Sul, da Equifax/Boa Vista no Estado. O levantamento mostra a parcela de pessoas físicas ou de empresas com algum tipo de restrição a crédito, cheque, protesto ou ação judicial.