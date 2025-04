Empreender é o caminho para salvar o Brasil, diz Luis Roberto Ponte

O empreendedorismo importa e é ele que vai resolver o problema da pobreza e da miséria no Brasil. O País precisa tratar bem o empreendedor". A avaliação foi feita pelo empresário e político Luis Roberto Ponte que nesta terça-feira (15) participou do Papo Amigo promovido pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre (ADCE), no salão João Paulo II, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. A palestra teve como tema "Empresários importam!".

Para Ponte, no Brasil, é preciso ampliar a importância das pessoas serem éticas e de não aceitarem pacificamente tudo que o estado determina. "Precisamos ampliar a mudança de cultura e destacar à sociedade a importância das pessoas serem éticas", comenta. Filiado ao MDB, e com o ex-senador Pedro Simon na plateia, Ponte disse que o objetivo de cada cidadão deve ser a construção de um país sem miseráveis, em que todos se respeitem. "A grande maioria da sociedade brasileira é vocacionada para o bem e gostaria de viver num país digno", ressalta.

A Argentina, na opinião de Ponte, realiza uma gestão perfeita e na direção da ética. "O país vivia com casos de corrupção e com políticos tirando vantagem", destaca. Mas, segundo ele, o presidente Javier Milei entrou com a determinação de não aceitar corrupção governamental. "O governo argentino tem tolerância zero com a corrupção", acrescenta.

No Brasil, Ponte diz que os empresários são mal vistos por uma parte desinformada da esquerda brasileira. "O empresário brasileiro é a única solução da miséria. Não há como o miserável se levantar na vida sem a ajuda dos empresários", comenta.

Para ele, o estado deve ter o tamanho mínimo e ajudar as pessoas que não tem condições de educar seus filhos e de se alimentar. Segundo ele, as outras ações de desenvolvimento e crescimento do País devem ficar por conta dos empreendedores que entendem do negócio.