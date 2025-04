Ibovespa tem alta firme com alívio no exterior após recuo de Trump em tarifas

O mercado financeiro brasileiro de ações tem um dia positivo nesta segunda-feira (14), repetindo o sentimento de alívio que predomina no mercado internacional depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a sobretaxa sobre smartphones e outros equipamentos eletrônicos importados da China.



O Índice Bovespa se espelha nas bolsas da Ásia, Europa e EUA e já abriu em alta, chegando a subir 1,48% na máxima do dia até agora, aos 129.567 pontos.



Os ganhos se estenderam por todos os segmentos econômicos negociados no mercado brasileiro, mas o índice foi sustentado principalmente pelas ações da Vale, Petrobras e bancos, maiores blue chips do mercado doméstico.



Profissionais do mercado apontaram a recuperação desta segunda como algo possivelmente pontual, levando em conta o ambiente de intensa volatilidade dos últimos dias.



No entanto, há também uma leitura de que a política de comércio exterior de Trump esteja ingressando em uma nova etapa, agora não mais focada em anúncios de sobretaxação, mas na negociação.



Se confirmada essa nova fase, aumentam as chances de uma recuperação das perdas recentes nos mercados acionários.



Às 12h02, o Ibovespa tinha 128.796,54 pontos, em alta de 0,87%.



Vale ON subia 1,66%, enquanto Petrobras ON e PN avançavam 0,53% e 0,47%, nesta ordem.