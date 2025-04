Dólar cai com exterior após Trump isentar tarifas a smartphones

O dólar recua ante o real nesta segunda-feira (14), em linha com a desvalorização da moeda americana e dos retornos dos Treasuries em manhã de apetite por ativos de risco e alta forte das bolsas internacionais. Os ativos financeiros ao redor do mundo reagem à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de voltar atrás e isentar importações de smartphones e outros aparelhos eletrônicos das tarifas "recíprocas", beneficiando principalmente a China.Ações da Apple subiam 5% e ADRs de chinesas avançavam cerca de 3% no pré-mercado em Nova York. Petróleo e minério de ferro sobem também. A semana será mais curta, com o feriado da Sexta-Feira Santa fechando os mercados de Nova York, Europa, Hong Kong e Brasil.A Organização dos Países Exportadores de Petróleo cortou a previsão para o crescimento da demanda global pela commodity este ano em 100 mil barris por dia (bpd), para 1,3 milhão de bpd, em função dos dados do 1º trimestre e do possível impacto de tarifas dos EUA. Para o Brasil, a Opep mantém previsão de PIB para 2025 e 2026, diante 'impacto marginal' de tarifas.A mediana do relatório Focus para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu pela nona semana consecutiva, de 5,07% para 5,01%. Já a mediana de IPCA 2025 segue em 5,65%, acima do teto da meta.O ganho em valor de mercado no Ibovespa em abril não cobre metade de tombo mensal de Petrobras e Vale.A Azul fará oferta primária de ações ao preço de R$ 3,58, totalizando R$ 4,1 bilhões com lotes extras.A administradora de shoppings Iguatemi vendeu fatia do Market Place e Galleria Shopping por R$ 500 milhões.Resolução autoriza descentralização de R$ 15 bilhões do Fundo Social para uso no Minha Casa Minha Vida.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória que altera a tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.O governo encaminhou ao Congresso texto de projeto de lei que "autoriza o Banco do Nordeste do Brasil S.A. a constituir subsidiárias integrais ou controladas.Nos EUA, o Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,74 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um avanço de 15% ante igual período do ano passado, e o lucro diluído por ação no período foi de US$ 14,12, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 12,30.Na última sexta-feira, (11) o dólar à vista fechou em queda, cotado a R$ 5,8708. Apesar das fortes oscilações recentes, a moeda americana acumulou alta de 0,61% na semana passada. Em abril, subia 2,90%, mas no ano ainda registrava queda de 5,01%.