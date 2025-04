Bolsas da Ásia fecham em alta, após isenção tarifária dos EUA para aparelhos eletrônicos

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, isentar importações de smartphones e outros aparelhos eletrônicos das tarifas "recíprocas", ajudando a impulsionar o apetite por risco.Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng avançou 2,40% em Hong Kong, a 21.417,40 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,18% em Tóquio, a 33.982,36 pontos, e o sul-coreano Kospi teve alta de 0,95% em Seul, a 2.455,89 pontos.Trump isentou smartphones, computadores e outros aparelhos e componentes eletrônicos como semicondutores das chamadas tarifas "recíprocas", segundo comunicado divulgado na noite de sexta-feira (14), beneficiando principalmente a China. Em postagem ontem, no entanto, Trump sugeriu que esses produtos poderão ser penalizados com tarifas separadas como parte de uma investigação sobre semicondutores. Ele também ressaltou que produtos eletrônicos continuam sujeitos à tarifa de 20% relacionada ao fentanil.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,76%, a 3.262,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,15%, a 1.903,49 pontos. O presidente chinês, Xi Jinping, iniciou hoje um giro de uma semana por países do Sudeste Asiático em meio às tensões comerciais com os EUA.Na semana passada, os EUA suspenderam as tarifas "recíprocas" por 90 dias para todos os países, exceto China.Dados mostraram hoje que as exportações chinesas deram um salto anual de 12,4% em março, bem maior do que o esperado, provavelmente refletindo a antecipação de embarques antes de tarifas dos EUA entrarem em vigor.Exceção na Ásia hoje, o Taiex teve perda marginal de 0,08% em Taiwan, a 19.513,09 pontos, sob o peso da ação da TSMC (-2,7%), maior fabricante de semicondutores do mundo.Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom majoritariamente positivo da região asiática, e o S&P/ASX 200 avançou 1,34% em Sydney, a 7.748,60 pontos.