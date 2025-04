Bolsas da Ásia fecham sem direção única em meio a guerra comercial entre EUA e China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com forte queda em Tóquio e ganhos em Xangai, enquanto investidores seguem monitorando os desdobramentos da política tarifária do governo Trump e a escalada da guerra comercial entre EUA e China.O índice japonês Nikkei caiu 2,96% em Tóquio, a 33.585,58 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e do setor farmacêutico, à medida que a rixa comercial entre Washington e Pequim compromete a perspectiva da economia global. Em Seul, o sul-coreano Kospi recuou 0,50%, a 2.432,72 pontos, sob o peso de ações de montadoras e ligadas a baterias.Ontem, a Casa Branca esclareceu que a tarifa cumulativa dos EUA a produtos chineses é de 145%, e não de 125%, como o presidente Donald Trump havia postado na quarta-feira (09), ao anunciar uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas da maioria dos países, exceto China. Para a Capital Economics, tarifa dessa magnitude pode reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) global em até 1% nos próximos dois anos.Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no azul, impulsionados por ações de semicondutores após uma associação do setor publicar diretrizes para ajudar a indústria de chips a lidar com o período de tensões comerciais. O Xangai Composto subiu 0,45%, a 3.238,23 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,72%, a 1.881,78 pontos.Cerca de uma hora após o encerramento dos negócios em Xangai e Shenzhen, a China anunciou a elevação de sua tarifa retaliatória sobre importações dos EUA, de 84% para 125%, mas sinalizou que vai ignorar eventuais novos aumentos de tarifas pelos EUA.O dia foi positivo também em Hong Kong, onde o Hang Seng avançou 1,13%, a 20.914,69 pontos, com a ajuda de ações de montadoras e de chips, e em Taiwan, com alta de 2,78% do Taiex, a 19.528,77 pontos, uma vez que a ação da TSMC saltou 3,01% após o maior fabricante de semicondutores do mundo divulgar números de vendas animadores.Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em baixa, após uma semana de extrema volatilidade em meio às incertezas tarifárias. O S&P/ASX 200 caiu 0,82% em Sydney, a 7.646,50 pontos.