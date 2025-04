Dólar tem nova disparada e cruza barreira dos R$ 6 com guerra de tarifas

Às 12h08, a moeda avançava 1,01%, cotada a R$ 6,057. Já a Bolsa caía 0,24%, a 123.630 pontos, em pregão volátil. A guerra comercial entre Estados Unidos e China escalou mais uma vez.. Elas se somam às outras 60 que já foram punidas por causa do tarifaço de Trump."A escalada de tarifas dos EUA sobre a China é um erro em cima de um erro, que infringe seriamente os direitos e interesses legítimos da China e prejudica seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras", disse o Ministério das Finanças da China em um comunicado.(Organização Mundial do Comércio). "A situação se agravou perigosamente. Como um dos membros afetados, a China expressa séria preocupação e firme oposição a esse movimento imprudente", disse à entidade.O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, classificou a reação do país asiático como lamentável. "Acho lamentável que os chineses realmente não queiram vir e negociar, porque eles são os piores infratores no sistema de comércio internacional", disse em entrevista ao canal Fox Business Network.. As duas maiores economias do mundo têm trocado ameaças desde quarta-feira passada (2), quando o tarifaço foi anunciado. A China foi atingida inicialmente com uma sobretaxa de 34%, além do piso básico de 10% sobre todos os produtos importados pelos Estados Unidos e das demais barreiras comerciais erguidas por Trump nos últimos três meses.Os chineses anunciaram, ainda na semana passada. Trump, na sequência, subiu a régua para 50% caso a retaliação não fosse suspensa,. Pequim não recuou, e as taxas dos EUA entraram em vigor nesta madrugada.A postura combativa dos chineses, conhecidos por seu pragmatismo,. A visão é de Yi Shin Tang, professor de relações internacionais da Universidade de São Paulo especializado em comércio internacional e direito internacional econômico, em entrevista à Folha de S.Paulo."Geralmente, em guerras comerciais, a discussão é quem tem o bolso mais fundo para aguentar. Todo mundo fala 'Estados Unidos', só que tem que ser analisado quem tem, digamos, maior fôlego político, para aguentar um longo período de recessão, caso isso se intensifique", diz.É esperado que o comércio internacional sofra um baque com as tarifas, o que pode afetar o crescimento econômico dos países mais afetados. Segundo análises do banco JPMorgan,No caso dos norte-americanos, o choque tarifário também afeta a cadeia produtiva doméstica, o que pode aumentar a inflação enquanto a economia desacelera."Paralelamente, vemos o mercado reagindo muito mal aos acontecimentos. Desde a retaliação inicial da China os mercados têm perdido valor de maneira intensa, precificando uma maior probabilidade de recessão mundial", comenta André Valério, economista sênior do Inter.Ele menciona a, refletindo uma visão mais pessimista sobre a economia norte-americana e busca por liquidez. Esse movimento, segundo ele, adiciona- o oposto do que o governo Trump deseja, "o que coloca a China em uma posição privilegiada para aguardar o desenrolar dos fatos antes de se engajar em qualquer negociação com o governo americano"."Dado que o atual cenário é bastante danoso para as duas economias, esperamos que eventualmente algum acordo seja feito. Entretanto, não esperamos uma reversão tão rápida no curto prazo.". Com a visão de uma economia prejudicada pela escalada tarifária, a expectativa é que Pequim consuma menos matérias-primas, especialmente petróleo e minério de ferro, dois grandes componentes da balança comercial brasileira."Assim, o real tem sido uma das moedas emergentes mais penalizadas nesse atual cenário, adicionado mais uma camada de incerteza para o nosso cenário."