Amcham RS mobiliza empresários para o South Summit Brazil 2025

Mais de 140 empresários de diversas partes do Brasil estão em Porto Alegre até a próxima sexta-feira (11) para uma imersão no ecossistema de tecnologia e inovação da Capital, incluindo a participação no South Summit Brazil 2025.

O interesse pela rápida recuperação do setor após as enchentes que atingiram quase todo o território gaúcho no ano passado levaram a um aumento pela procura pela terceira edição da Amcham Lab On Tour, promovida pela entidade em parceria com a Icatu e a Rio Grande Seguros e Previdência.

Segundo o diretor executivo da Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS), Marcelo Rodrigues, a questão ambiental é um tema que está intrinsecamente vinculado ao mundo digital, por isso o grupo formado neste ano busca compreender melhor o que se passou no Estado e suas formas de superação.

“A gente demonstrou uma capacidade grande de reação, em especial pela mobilização das pessoas. Isso acaba também demonstrando um pouco do espírito empreendedor da comunidade e qual é o papel da tecnologia nesse processo”, ressalta o dirigente.

Nesta terça-feira (8), a agenda inclui uma mesa-redonda exclusiva no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, reunindo os principais representantes empresariais do RS, incluindo Gerdau, Tecnopuc, Aliança Empresarial, Warren Investimentos, SAP, Randon, Tecnosinos e Marcopolo.

Para o cofundador e vice-presidente de Produtos & Parcerias da plataforma de bancários autônomos Franq, Felipe Giroleti, a participação nessa agenda da Amcham é o momento de observar como as outras empresas estão enfrentando seus problemas e encontrando novas oportunidades.

“O meu interesse particular passa pelo conhecimento das tendências, pela observação de cases e pela evolução do mercado como um todo. Além disso, tem a questão social, de como a tecnologia contribuiu para a recuperação do Estado, impactando várias frentes”, destaca o empresário.

Com o início do South Summit Brazil nesta quarta-feira (9), os participantes terão um dia livre para imersão e networking no evento, acompanhando palestras, debates e oportunidades de negócios com startups, investidores e empresas de tecnologia. De acordo com o vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, César Saut, mais do que simplesmente participar da missão, será possível potencializar os interesses durante o evento internacional.

O ponto de vista gaúcho sobre o tema é outro diferencial, na avaliação do VP. “Ao buscar restabelecer a competitividade e recuperar um pouco do tempo que, teoricamente, a gente teria perdido durante as enchentes, o Rio Grande do Sul tornou-se exemplo de como a transformação digital pode mobilizar a sociedade”, afirma.

No último dia da programação, na quinta-feira (10), a delegação participará de uma MasterClass – Private Meeting, no FloWork, com representação de grandes empresas globais, incluindo Amazon, Whole Foods e Amazon Fresh.