Eletrobras cancela evento de inauguração de usina eólica em Santana do Livramento

A Eletrobas cancelou, devido ao mau tempo, a inauguração do Parque Eólico Coxilha Negra, que aconteceria na manhã desta sexta-feira (04) em Santana do Livramento. Com investimento de mais de R$ 2 bilhões, o empreendimento representa um dos maiores aportes do setor de energia no Rio Grande do Sul, contando com aerogeradores e capacidade instalada de 302,4 MW – energia suficiente para atender a cerca de 1,5 milhão de consumidores.