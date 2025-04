Grupo Argenta anuncia sua 11ª marca

De Caxias do Sul O grupo Argenta, com sede em Flores da Cunha, anuncia a chegada da NEXTA, sua 11ª empresa. A empresa nasce tendo sob sua gestão diferentes operações, como a distribuição de combustíveis adquirida junto à francesa TotalEnergies, que tem uma rede de cerca de 240 postos, filiais de TRR (transportador-revendedor-retalhista) e bases de armazenamento. Com a nova marca, o grupo amplia a presença territorial no mercado de distribuição de combustíveis, expandindo para outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso, e reforçando a atuação em São Paulo.A aquisição dos ativos de distribuição de combustíveis da TotalEnergies no Brasil é um movimento recente, realizado no segundo semestre de 2024, em uma operação aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em novembro último. A Argenta contou com a Bateleur como assessor financeiro exclusivo para estruturar a transação.A nova empresa tem escritório sediado no espaço Vila Olímpia Corporate, em São Paulo (SP), espaço que abriga as áreas de marketing, comercial, finanças, planejamento, supply, logística e engenharia. A organização também tem operação em Araxá (MG) que contará com a atividade de profissionais focados, principalmente, na operação.Neco Argenta, presidente do grupo, define a abertura da NEXTA como consolidação do sonho de expandir as fronteiras de atuação para além dos estados da Região Sul, movimento que se iniciou quando a SIM Distribuidora licenciou postos da marca PETRONAS e abriu lojas de conveniência Yes. Com este movimento, o grupo estima agregar a distribuição de mais de 1 bilhão de litros de combustíveis ao ano em seu ecossistema e atender uma rede de mais de 400 postos em sua nova área de atuação ainda em 2025.Outro movimento do grupo envolve a marca SIM Rede, com apresentação de novo posicionamento e identidade visual. A estratégia da empresa do setor de postos de combustíveis e lojas de conveniência enfatiza pilares como qualidade, proximidade, praticidade e inovação, e inclui a segmentação das operações.De acordo com a empresa, o rebranding nasce da necessidade de um alinhamento estratégico da marca aos novos comportamentos e expectativas dos consumidores. O setor passa por rápidas transformações, tendo uma demanda crescente por experiências de consumo diferenciadas e personalizadas. “A preocupação é ir além de oferecer soluções de excelência e qualidade às pessoas que abastecem, compram e se alimentam. O objetivo é oferecer atendimento e produtos tanto para quem faz uma parada rápida para abastecer e tomar um cafezinho, quanto para uma pausa mais tranquila com a família e o pet”, explica Diego Panizzon Argenta, diretor-superintendente da SIM.O reposicionamento contempla também a segmentação das lojas da rede, que serão identificadas com marcas complementares a partir dos próximos meses. A SIM Agora foi pensada para quem está em movimento e precisa de uma parada curta. O mix de produtos tem foco em bebidas não alcoólicas, cafés frescos e lanches rápidos. O novo conceito começou a ganhar forma com a primeira unidade inaugurada no SIM São Ciro, em Caxias do Sul, e um plano de expansão que estima 30 lojas até o fim do ano.A SIM Bravos nasce como o ponto de apoio para os caminhoneiros, com uma loja focada nas necessidades de quem está na estrada e onde será possível encontrar ferramentas, equipamentos, vestuário, alimentos básicos e refeições. Haverá banheiros com duchas quentes e estacionamentos. A marca planeja também a criação de produtos e um programa de vantagens próprias.Nas regiões onde atua, a SIM Rede opera unidades da própria marca e postos de bandeira BR, Charrua, Ipiranga e Shell. No ano passado, consolidou crescimento no número de unidades, de 173 para 191, localizadas em diferentes regiões dos três estados do Sul e em São Paulo.