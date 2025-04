CEEE Equatorial é última colocada em ranking da Aneel sobre desempenho do fornecimento de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta quarta-feira (2) o resultado do desempenho das distribuidoras no fornecimento de energia elétrica em 2024. De 31 concessionárias de grande porte analisadas, com número de unidades consumidoras maior que 400 mil, a CEEE Equatorial ficou na última posição do ranking. A outra empresa gaúcha avaliada, a RGE, ficou no 17º lugar.

A Aneel avaliou todas as concessionárias no período de janeiro a dezembro do ano passado. As melhores colocadas entre as empresas de grande porte foram a CPFL Santa Cruz (SP), seguida por Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia (PB) e Energisa Rondônia – Distribuidora de Energia (RO), empatadas em segundo lugar.

A classificação é elaborada com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), formado a partir da comparação dos valores apurados de DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – tempo que, em média, no período de observação, cada unidade consumidora ficou sem energia elétrica) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – número de interrupções ocorridas, em média, no período de observação) das concessionárias em relação aos limites estabelecidos pela Aneel para esses indicadores. O ranking, segundo nota do órgão regulador do setor elétrico, é um instrumento que incentiva as concessionárias a buscarem a melhoria contínua da qualidade do serviço, sendo publicado anualmente pela agência desde 2012.