Melnick Day ocorre no sábado com oportunidades em mais de 40 empreendimentos

A 14ª edição do Melnick Day será realizada em Porto Alegre neste sábado (5), com centenas de oportunidades de imóveis dos mais variados tickets de médio e alto padrão, em mais de 40 empreendimentos localizados em Porto Alegre e Canoas. O evento mobiliza mais de dois mil corretores e comercializa em um único dia o equivalente a cerca de 30% da venda total de imóveis no mercado de Porto Alegre, segundo dados do Sinduscon-RS.

Em 13 edições realizadas, o Melnick Day comercializou mais de R$ 2,2 bilhões em imóveis. No dia 18 de março, foi realizada na Casa NTX a convenção de vendas do Melnick Day com a participação de duas mil pessoas, entre representantes e corretores das principais imobiliárias de Porto Alegre e Região Metropolitana. Na ocasião, eles conheceram as ofertas e vantagens das unidades que serão comercializadas na 14ª edição do evento do próximo sábado, na Rua Carlos Trein Filho, 551, bairro Auxiliadora.

Segundo o vice-presidente de operações da Melnick Day, Marcelo Guedes, o Melnick Day deste ano apresenta unidades em empreendimentos para os mais variados tickets e interesses, seja para investir, morar ou buscar um novo espaço para trabalhar. “São imóveis com condições especiais em termos de valores e condições únicas para os clientes conquistarem seus sonhos. O Meday é um dia de realização de sonhos. Nossa equipe não mede esforços para que o sábado de Melnick Day seja inesquecível para mudar a vida de centenas de famílias”, destaca Guedes.

No ano passado, o Melnick Day alcançou a marca dos R$ 300 milhões em negócios gerados, com mais de 400 clientes atendidos. Para participar do evento como cliente, é importante contatar um corretor de imóveis para ter acesso às melhores opções de ofertas de acordo com cada perfil e interesse.