Evento reúne empreendedores em eólicas e hidrogênio verde

Porto Alegre sediará nesta quarta (2) e quinta-feira (3) a segunda edição do Wind of Change, um evento do setor de energias renováveis, focado em investimentos em geração e transmissão de eólicas offshore (mar), onshore (terra) e nearshore (lagoa) e hidrogênio verde. O encontro ocorrerá no Hotel Hilton, no bairro Moinhos de Vento. A iniciativa é do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) e VIEX. Conforme nota do Sindienergia-RS, os assuntos em debate são de interesse de toda a cadeia de investidores, governo, academia e fornecedores de equipamentos e serviços, como: desenvolvimento e aperfeiçoamento regulatório, riscos nas fases de planejamento, iniciativas nacionais e locais de estudos, estruturação de projetos, construção e operação dos empreendimentos, viabilidade econômico-financeira, desafios da descarbonização, andamento dos processos de transição energética na região, inovações, entre outros de interesse dos players abrangidos. Sobre o EventoCom a recente aprovação do marco legal das eólicas offshore no Brasil e o crescente papel das fontes limpas na matriz energética global, o Wind of Change é considerado um fórum estratégico para debater investimentos, disseminar conhecimento e fomentar discussões sobre modelos regulatórios e incentivos. O objetivo é potencializar a atração de investimentos para o futuro energético, reunindo líderes nacionais e internacionais do setor público, academia e da iniciativa privada.Programação completa: viex-americas.com/eventos/wind-of-change/wind-of-change-2025