Consumidores buscam medicamentos antes do reajuste dos preços

foram em busca da compra antecipada dos remédios nesta segunda-feira (31). Os novos preços começam a valer a partir desta terça-feira (1º) conforme resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Na Droga Raia, estabelecimento localizado no bairro Santana, a farmacêutica Maria Eduarda Simão diz que a administração orientou que os clientes fossem avisados sobre o reajuste anual dos produtos que passa a vigorar a partir desta terça. Antes da entrada em vigor do reajuste dos preços dos medicamentos vendidos em farmácias e drogarias , os consumidores.

Tanto no balcão de atendimento ao público quanto na entrada da farmácia foi colocado um cartaz com a seguinte mensagem: "Antecipe a compra de seus medicamentos antes do aumento de preços". Os clientes receberam um lembrete também na nota de promoções dos produtos do estabelecimento comercial: "Programa-se para economizar! Antecipe a compra de seus medicamentos antes do reajuste de preços do Ministério da Saúde que deve ocorrer até 31 de março".

Segundo a farmacêutica Maria Eduarda, os produtos mais procurados pelos clientes e os mais comercializados são os medicamentos de uso contínuo para o diabetes, pressão alta, asma e antidepressivos. A dona de casa Jaqueline Felice disse que aproveitou a segunda-feira para realizar a compra de medicamentos para a sua mãe. "Estou fazendo um estoque de reserva antes do reajuste dos preços". Ela comprou medicamentos para a tireoide, pressão lata, refluxo e antialérgicos.

O professor aposentado Tadeu Adroaldo Jacoby Beilan destaca que sempre realiza uma pesquisa de preços nas farmácias da Capital. Nas suas compras, ele sempre leva uma tabela com os preços dos sete medicamentos que faz uso contínuo. No documento, consta o nome de quatro farmácias e os valores cobrado por cada estabelecimento. "Estou sempre na busca de descontos porque faz a diferença no preço final dos medicamentos", acrescenta.

A resolução da CMED, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, estabelece o novo teto para reajuste de preços de remédios vendidos em farmácias e drogarias de todo o Brasil. Com a publicação, empresas detentoras de registro de medicamentos poderão ajustar os preços de seus remédios, sendo o ajuste máximo permitido da seguinte forma: nível 1: 5,06%; nível 2: 3,83%; e nível 3: 2,60%. A Câmara é composta pelos ministérios da Saúde, da Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública, Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) exerce a função de secretaria executiva, fornecendo o suporte técnico às decisões.