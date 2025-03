RS registra o maior saldo da série histórica do Caged

O Rio Grande do Sul contabilizou 332.759 admissões e 275.102 desligamentos, totalizando saldo de 57.657 postos de trabalho nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e compilados pela Seção de Informação e Pesquisa da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas), nesta sexta-feira, 28 de março. É o maior saldo registrado no período desde o início da série histórica (2020).