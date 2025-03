Bolsas da Ásia fecham em baixa, com tarifas de Trump ainda em foco

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, à medida que as incertezas da política tarifária do governo Trump, que deflagrou uma guerra comercial, seguem prejudicando o apetite por risco.O índice japonês Nikkei caiu 1,80% em Tóquio, a 37.120,33 pontos, ainda pressionado por ações de montadoras como Toyota (-4,5%) e Honda (-4,9%), depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, prometer tarifar as importações de carros em 25% a partir da semana que vem.Ainda na próxima semana, no dia 2, Trump deverá anunciar detalhes das chamadas "tarifas recíprocas".Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 1,89% em Seul, a 2.557,98 pontos, com quedas de 3,5% da montadora Hyundai e de 2,6% da gigante de eletrônicos Samsung, enquanto o Hang Seng cedeu 0,65% em Hong Kong, a 23.426,60 pontos, sob o peso de ações de tecnologia, e o Taiex perdeu 1,59% em Taiwan, a 21.602,89 pontos.Na China continental, os mercados chineses ficaram igualmente no vermelho, puxados para baixo por ações de consumo e de petrolíferas. O Xangai Composto caiu 0,67%, a 3.351,31 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,90%, a 2.026,18 pontos.Ontem (27), também com as tarifas dos EUA em foco, as bolsas de Nova York acumularam perdas pelo segundo pregão consecutivo.Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o tom negativo da Ásia e de Wall Street, e o S&P/ASX 200 avançou 0,16% em Sydney hoje, a 7.982,00 pontos, graças a ações de mineração, seguros e telecomunicações.