Eletrobras inaugura usina eólica em Santana do Livramento em abril

Está marcada para às 10 horas de 4 de abril a cerimônia oficial de inauguração de um empreendimento que representa um dos maiores aportes feitos no segmento de energia no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Com investimento de mais de R$ 2 bilhões, o Parque Eólico Coxilha Negra da Eletrobras, localizado no município de Santana do Livramento, conta com 72 aerogeradores e capacidade instalada de 302,4 MW – energia suficiente para atender a cerca de 1,5 milhão de consumidores.

As obras da estrutura foram iniciadas em 2022 e cada aerogerador tem 125 metros de altura, pesa mais de 1,3 mil toneladas e possui potência instalada de 4,2 MW. O complexo ocupa uma área total de 8.644 hectares e é dividido em três conjuntos de usinas: Coxilha Negra 2 (24 aerogeradores e 100,8 MW), Coxilha Negra 3 (25 aerogeradores e 105 MW) e Coxilha Negra 4 (23 aerogeradores e 96,6 MW). O sistema de transmissão associado ao empreendimento é composto por duas linhas de transmissão e duas novas subestações coletoras exclusivas, além de ter contemplado a ampliação de uma unidade existente.

Assim como o Parque Eólico Coxilha Negra, a Eletrobras já havia desenvolvido anteriormente outras iniciativas nessa área de energia na Fronteira Oeste gaúcha. Em operação desde 2011, o Complexo Eólico Cerro Chato, também em Santana do Livramento, foi o primeiro empreendimento da subsidiária da empresa, a CGT Eletrosul, nesse segmento, inicialmente com 90 MW.

O complexo foi ampliado em mais 48 MW, com a construção de outros três parques que entraram em operação comercial em 2015. No mesmo ano, foi iniciada a operação do Parque Ibirapuitã I (25,2 MW). No total, são 81 aerogeradores e capacidade instalada de 163,2 MW - energia suficiente para atender mais de 920 mil consumidores.