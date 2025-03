Certel prevê iniciar construção de hidrelétrica Bom Retiro em agosto

hidrelétrica Bom Retiro presidente da cooperativa de Teutônia, Erineo José Hennemann, a expectativa é que os trabalhos iniciem em agosto deste ano. As obras do projeto da maior usina da Certel, a, estão prestes a começar. De acordo com o, a expectativa é que os trabalhos iniciem em agosto deste ano.

O complexo será implementado no rio Taquari e abrangerá os municípios de Bom Retiro do Sul, Lajeado, Estrela e Cruzeiro do Sul. Com uma capacidade para a geração de 35 MW, o empreendimento poderá abastecer a uma cidade com cerca de 100 mil pessoas. O investimento na hidrelétrica atualmente é calculado em torno de R$ 350 milhões. A perspectiva é que as obras levem três anos para serem finalizadas.

O ambiente de comercialização da futura geração, mercado livre (onde grandes consumidores podem escolher de quem comprar a energia) ou regulado (formado por distribuidoras), dependerá dos preços da energia praticados em cada um desses segmentos. A hidrelétrica será implementada no entorno de uma eclusa existente no rio Taquari, que auxilia a navegação na região.

Havia o receio que essa estrutura pudesse ter sido afetada pelas enchentes do ano passado e de alguma forma isso interferisse no projeto da usina, porém esse temor não se materializou. “A barragem se mostrou muito competente, não houve dano”, enfatiza o presidente da Certel. Hennemann acrescenta que ocorreram alguns reflexos quanto ao curso do rio, mas não o suficiente para afetar a condição da produção de energia.

Antes de começar as obras na usina a cooperativa deve restabelecer, em maio, uma linha de energia sobre o rio Taquari, entre Estrela e Lajeado, e recuperar a hidrelétrica Salto Forqueta (situada entre os municípios de São José do Herval e Putinga). Ambas as estruturas foram danificadas pelas enchentes e o investimento nas suas reconstituições é estimado no total de cerca de R$ 70 milhões.

Além do aprimoramento na infraestrutura da Certel, Hennemann, que também é presidente da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs), comemora o bom desempenho das associações gaúchas no recentemente divulgado Prêmio Aneel de Satisfação do Consumidor. A Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões (Cermissões) foi reconhecida como a melhor permissionária de energia do Brasil e a Certel também figurou entre as mais eficientes.

Hennemann ressalta que o fator que destaca as cooperativas é um modelo de gestão e governança mais próximo do usuário e também reinvestir as sobras de recursos da sua atividade na melhoraria das redes elétrica e no atendimento. Ele frisa que as cooperativas gaúchas têm se mostrado como exemplos de associações e salienta que, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, se intensificou a intercooperação entre esses grupos.