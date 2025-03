Produtores rurais e visitantes têm um mix de atrações na Expoagro Afubra

Quem visita a 23ª edição da Expoagro Afubra, no parque de exposições localizado no Rincão Del Rey, em Rio Pardo, tem acesso a uma série de atrações. No local, produtores rurais e visitantes podem conferir até sexta-feira (28), dia de encerramento da feira, eventos de inovação, visitar estandes das máquinas agrícolas e conferir demonstrações nas lavouras. A estrutura na feira conta com 528 expositores. O público realiza também a visitação das áreas cultivadas com tabaco, grãos, pastagem e hortaliças. As lavouras demonstrativas estão distribuídas em uma área de aproximadamente quatro hectares.

Outra atração da Expoagro Afubra que o público gosta de conferir e visitar são os estandes das máquinas. Tratores são um verdadeiro "xodó do público" que gosta de subir nos veículos. No estande da Tritec, o gerente de vendas Jovane Rosolen destaca que os produtores rurais têm buscado um trator mais acessível, ou seja, uma máquina de 60 a 80 cavalos voltada para a produção do fumo. Próximo dali, é realizada a dinâmica de máquinas que é acompanhada com atenção pelos produtores rurais. No local, é mostrado o uso e as operações de máquinas, implementos e tecnologias agrícolas oferecidos pelas empresas que participam da feira. O espaço fica na parte alta do parque de exposições. No local, a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) montou um estande para divulgar seus cursos na área agrícola.

Além disso, a empresa Líder, de Cachoeira do Sul, realiza uma demonstração com um "drone gigante" utilizado para aplicação de inseticidas. O equipamento tem capacidade para transportar 50 litros de inseticidas, fungicidas e herbicidas e 50 kg de produtos sólidos em seu tanque. Já as empresas expositoras fornecem os operadores e os equipamentos para demonstração das inovações. Para o técnico agrícola da Expoagro Afubra, Claiton Teixeira, a dinâmica de máquinas é uma oportunidade para os produtores rurais verem de perto as novas tecnologias para o campo.

Outra atração da feira é a presença de duas jovens empreendedoras que divulgam o creme que protege contra a doença da folha verde do tabaco no estande do Sebrae/RS. O produto foi desenvolvido pela Protege Química. Júlia Giovanaz Nunes, 24 anos, e Franciele Pedroso Carraro, 23 anos, sócias da Protege Química, se dedicaram a desenvolver uma nova alternativa de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para a colheita do tabaco por entenderem as necessidades dos fumicultores e as dificuldades relacionadas à prevenção da doença.

Em 2019, as duas, então com 17 e 18 anos, desenvolveram o creme nos laboratórios do curso Técnico em Química. "A família de Júlia planta tabaco e falamos sobre a doença da folha verde. Depois, estudando, pensamos porque não fazer um creme voltado para que o fumicultor usasse para se proteger da doença", recorda Franciele. Júlia destaca que com o projeto de iniciação as estudantes percorreram o Brasil e participaram das maiores feiras de ciências do Mundo realizada em Dubai, em 2022, onde conquistaram medalha de ouro falando de fumicultura e da solução criada.