Trump anuncia tarifas de 25% para todos os carros não fabricados nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta quarta-feira, (26), que está colocando tarifas de 25% sobre importações de todos os automóveis não fabricados no país. A medida visa estimular a produção doméstica.

"Nós efetivamente cobraremos uma tarifa de 25%", disse Trump em coletiva que está sendo realizada na Casa Branca, onde assinou uma ordem executiva sobre a tarifa. O presidente citou que espera gerar US$ 100 bilhões de receita com a tarifa.



"Mercados vão gostar da medida", afirmou Trump, dizendo que a cobrança da tarifa entra em vigor no dia 2 de abril. Segundo o presidente, as tarifas sobre automóveis serão permanentes.



Trump afirmou ainda que o anúncio de tarifas recíprocas, previsto para dia 2 abril, surpreenderá. "Tarifas recíprocas serão bastante lenientes", disse.