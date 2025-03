Consignado privado supera R$ 340 milhões em concessões nos primeiros 5 dias

O novo crédito consignado privado, ou crédito do trabalhador, chegou a R$ 340,327 milhões em concessões entre a sexta-feira (21), e às 17h desta terça (25), de acordo com dados da Dataprev repassados ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ao todo, foram 48.170 contratos firmados entre trabalhadores e os bancos, com valor médio de R$ 7.065,14 por trabalhador. A parcela média ficou em R$ 333,88, e o prazo médio de pagamento em 21 meses, de acordo com a pasta.



O MTE não informa quais bancos fizeram o maior volume de concessões, nem quanto das operações corresponde a refinanciamento de dívidas.



Nos primeiros cinco dias, foram 8,704 milhões de solicitações de crédito, e 64,718 milhões de simulações. O MTE afirma que o País tem mais de 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada.



O novo crédito está sendo concedido apenas por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, mantido pelo governo. Em 25 de abril, deve chegar aos canais próprios dos bancos. Estão previstas para os próximos meses mudanças como a regulamentação do uso do saldo do FGTS como garantia dos empréstimos, em caso de demissão.



"O Crédito do Trabalhador é um sucesso. Em 5 dias, já foram realizados mais de 48 mil contratos. São muitos trabalhadores acessando a plataforma, simulando e fazendo propostas de consignado", diz em nota o ministro em exercício, Francisco Macena, que espera que, em quatro anos, o crédito inclua 25 milhões de pessoas que antes não tinham acesso.