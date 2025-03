Pucrs contará com laboratório de tecnologias de hidrogênio

Considerado como uma das maiores apostas quanto aos combustíveis que serão utilizados futuramente no planeta, o hidrogênio também desperta muito interesse no Rio Grande do Sul. Dentro desse cenário e para habilitar o desenvolvimento de pesquisas e serviços em diferentes áreas de negócios dessa cadeia, o Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em parceria com a Petronas Brasil, pretende lançar até o final do ano um laboratório de tecnologias de hidrogênio.

O diretor e pesquisador do IPR, Felipe Dalla Vecchia, detalha que a ação envolve a reforma de uma área do Instituto de cerca de 250 metros quadrados. O objetivo é trabalhar com toda a cadeia de hidrogênio, desenvolvendo processos e produtos. O espaço ficará junto ao recentemente inaugurado laboratório de tecnologias de baixo carbono, no complexo da Pucrs, em Porto Alegre.

Uma das atividades da nova unidade será prestar serviço na área de certificação de qualidade para garantir que o combustível atenda aos requisitos para exportação e uso como um produto. “Isso contribuirá para suportar o desenvolvimento de novas tecnologias no Estado e no País, com a possibilidade de ser um elemento de apoio para essa nova industrialização”, diz Vecchia.

O professor ressalta que são poucos aparelhos dessa natureza operando no mundo atualmente. A estrutura gaúcha deve passar pelo seu processo de acreditação (reconhecimento de competência) em 2026, com a expectativa de que até o final do próximo ano o laboratório esteja habilitado a prestar o serviço de verificação da qualidade do hidrogênio. Deverão atuar no complexo profissionais dos campos da engenharia, química, biologia, entre outras áreas tecnológicas.

O laboratório na Pucrs irá trabalhar com hidrogênio proveniente de diversas fontes, sejam fósseis ou renováveis. O elemento é considerado uma importante fonte energética, mas, como ele não ocorre isolado na natureza, um dos processos para sua obtenção é a eletrólise da água (separando o hidrogênio do oxigênio, através da eletricidade). Ao se obter o hidrogênio puro, é possível aproveitá-lo para ações como armazenar e gerar energia por meio de células de combustível (em veículos de pequeno, médio e grande porte, como automóveis e caminhões), assim como pode servir de insumo para a produção siderúrgica, química, petroquímica, agrícola, alimentícia e de bebidas e para aquecimento de edificações.

Quando forem usadas fontes renováveis, como a solar e a eólica, maior será a contribuição do processo para o cenário ambiental e o hidrogênio pode ser classificado como “verde”. O hidrogênio também pode ser alcançado por outras origens, como o gás natural, contudo, nesse caso, ele é considerado como “cinza”. Nesta terça-feira (25), a Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul promoveu no Tecnopuc, na capital gaúcha, um encontro para discutir vários aspectos do segmento do hidrogênio verde.

O diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, Dietmar Sukop, considera estratégica a aliança entre os alemães e os brasileiros. “Isso porque a Alemanha não tem capacidade para produzir hidrogênio suficiente para o próprio uso, então vai ser preciso importar”, aponta o dirigente. Ele antecipa que mercados como o do Brasil serão fundamentais para suprir essa demanda da Europa.