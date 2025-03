Novo consignado tem 1,4 milhão de pedidos no primeiro dia, e aplicativo tem falhas

primeiro dia de liberação da nova linha de crédito criada pelo governo Lula Os trabalhadores com carteira assinada fizeram pelo menos 1,4 milhão de pedidos de empréstimo consignado às instituições financeiras no. Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) até as 16h35 desta sexta (21), o sistema havia registrado 13,4 milhões de simulações e 1.349 contratos foram fechados. A operação, que libera o crédito para 47 milhões de trabalhadores, começou a funcionar às 6h.

O dia também foi marcado por relatos de instabilidade e dificuldades para acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Usuários também relatam que, ao tentar simular o crédito, recebem uma mensagem informando que "não há vínculo empregatício" em suas contas.

Em nota, o Ministério do Trabalho pede para que os trabalhadores não tenham pressa e diz que a Dataprev está atenta aos problemas no sistema. Mais cedo, o órgão havia confirmado ter verificado instabilidades no início da operação.

Após fazer o pedido de empréstimo, informando quanto quer pegar de crédito e em quantas vezes, o trabalhador recebe ofertas em até 24 horas, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal do banco.

Bancos e fintechs já haviam alertado o governo sobre possíveis falhas no sistema, principalmente devido à rapidez com que o programa foi lançado. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os primeiros dias de operação devem ser marcados por ajustes e um volume inicial modesto de contratações.

Em entrevista à Folha de S.Paulo feita antes do lançamento do novo consignado, o presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, afirmou que o sistema do novo consignado privado seria reforçado para suportar a demanda dos trabalhadores, sobretudo nos primeiros dias após o lançamento, mas que não estaria imune a falhas.

"A ideia de que a tecnologia funciona e funciona o tempo todo não é partilhada por ninguém que lida com isso profissionalmente", disse.

QUEM PODE SOLICITAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CLT?



Os trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e assalariados, além de MEIs (Microempreendedores Individuais).

Será dado como garantia de pagamento até 10% do saldo no FGTS do trabalhador e, também, toda sua multa rescisória em caso de demissão sem justa causa (de 40% do valor do saldo).

O trabalhador que optou pelo saque-aniversário do FGTS poderá se manter nessa modalidade e, ao mesmo tempo, pedir o novo empréstimo consignado nos bancos.

COMO PEÇO O NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CLT?



Todo o processo é digital. A partir desta sexta (21), os trabalhadores podem acessar o app da Carteira de Trabalho Digital, para pedir uma proposta de crédito.

Seguindo as regras da LGPD, o trabalhador tem que autorizar as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Segundo o Ministério do Trabalho e emprego, após a autorização de uso dos dados, o trabalhador recebe as ofertas das instituições financeiras em até 24 horas, para analisar a melhor opção e fazer a contratação no canal eletrônico do banco.

Em 25 de abril, serão liberadas para o trabalhador as contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

QUANTO POSSO EMPRESTAR PELO NOVO CONSIGNADO PRIVADO?



O trabalhador poderá comprometer até 35% do seu salário-base. O limite inclui benefícios, abonos e comissões.

Ou seja, quem recebe R$ 3.500 de salário bruto, por exemplo, poderá pegar um empréstimo cuja parcela seja de até R$ 1.225.

O trabalhador pode simular o valor do empréstimo consignado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.