Space Adventure lança nova área de realidade virtual e moderniza plataforma de vendas

O Space Adventure, em Canela, acaba de ampliar sua oferta de experiências imersivas com a inauguração de uma nova área de jogos centrada na realidade virtual. A novidade traz equipamentos de alta tecnologia que proporcionam ao visitante a sensação realista de estar em uma missão espacial, explorando diferentes aspectos da vida de um astronauta.

Serra Gaúcha terá parque inédito da Nasa

Entre os destaques estão os. Essa experiência permite que o visitante sinta na pele os efeitos da Força G, fundamentais para a preparação de missões espaciais.Outra atração inovadora é aque transporta os participantes para viagens espaciais completamente imersivas, oferecendo a sensação de flutuar no espaço e explorar galáxias distantes. O VR 360, por sua vez, proporciona uma experiência envolvente em realidades alternativas, permitindo que os visitantes interajam com cenários futuristas e simulações de exploração espacial.Com mais de quatro mil metros quadrados de área, o Space Adventure se consolida como uma das principais atrações temáticas do Brasil, atraindo famílias e entusiastas da exploração espacial. O espaço funciona diariamente das 10h às 18h, com a última entrada permitida até as 17h. O Planetário, uma das experiências mais procuradas, realiza sessões a cada 20 minutos.