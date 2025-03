Coca-Cola FEMSA Brasil está com vagas abertas no Rio Grande do Sul

A Coca-Cola FEMSA Brasil, uma das maiores fabricantes de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está com 18 vagas de empregos abertas para contratação imediata no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para posições da área comercial, para os cargos de Vendedor e Promotor de Vendas na capital gaúcha, Região Metropolitana e interior do estado, preferencialmente para mulheres e PcDs.

• LEIA TAMBÉM: Mercado de trabalho gaúcho segue em expansão no quarto trimestre de 2024

Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação, convênio farmácia, compra de produtos com desconto na folha, cooperativa de crédito e plano de saúde. Para os cargos que exigem atuação externa, há a oferta de vale-refeição. Para obter mais informações sobre os pré-requisitos de cada vaga e enviar currículos, acesse o site https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa.



A empresa também aceita receber CVs diretamente na portaria de suas unidades. Além das contratações imediatas, após o processo de seleção, os demais currículos recebidos serão encaminhados para o banco de talentos da empresa, com possibilidade de contratação a curto e médio prazo.



Algumas das vagas abertas são, preferencialmente, designadas para mulheres e pessoas com deficiências (PcDs), em conformidade com a área de diversidade, inclusão e equidade de gêneros da empresa.



Vagas (Comercial):



Promotor(a):

• Porto Alegre (preferencial mulheres)

• Porto Alegre (preferencial PcDs)

• Canoas / Esteio / Sapucaia do Sul (preferencial mulheres)

• Esteio e Sapucaia do Sul (preferencial mulheres)

• Novo Hamburgo e São Leopoldo (preferencial mulheres)

• Estância Velha e Ivoti (preferencial mulheres)

• Caxias do Sul (preferencial mulheres)

• Farroupilha (preferencial mulheres)

• Flores da Cunha (preferencial mulheres)

• Gramado (preferencial mulheres)

• Passo Fundo (preferencial PcDs)

• Carazinho (preferencial mulheres)

• Santa Maria (preferencial PcDs)

• Santa Maria (preferencial mulheres)

• Candelária (preferencial PcDs)

• Venâncio Aires (preferencial mulheres)

• Rio Grande (preferencial mulheres)



Vendedor(a):

• Cachoerinha/ Gravataí (preferencial mulheres)