Municípios da Encosta do Vinho promovem novo roteiro turístico

De Caxias do SulO município de Antônio Prado sedia neste sábado (22) a primeira edição do Vino in Piazza, evento itinerante que objetiva a divulgação de um novo roteiro turístico na Serra Gaúcha. Das 17h às 23h, 14 vinícolas e 10 espaços gastronômicos recepcionarão visitantes no Centro Histórico da cidade, onde também ocorrerão atividades culturais, como música, teatro e artesanato.A iniciativa é da Associação do Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti), em parceria com a Prefeitura local. As vinícolas participantes estão localizadas nos municípios de Antônio Prado, Cotiporã, Guaporé, Ipê, São Valentim do Sul, Serafina Corrêa e Vila Flores.A presidente da entidade, Sibele Pitt Camana, ressalta que o evento tem como principal objetivo divulgar e promover as vinícolas da Encosta do Vinho e os municípios onde estão localizadas. “Esta é a razão para ser itinerante. Será realizado sempre nas praças dos municípios que integram a associação, com entrada gratuita”, explica.A Assenoviti surgiu a partir de um estudo da Universidade de Caxias do Sul, com recursos de uma consulta popular, por meio do Corede Serra, que mapeou inúmeras vinícolas no Noroeste da Serra. Atualmente, 11 municípios integram a associação, que estão divididos por roteiro. O roteiro Raízes agrega Antônio Prado, Ipê e Nova Roma; o roteiro Estâncias, Vila Flores, Cotiporã, Veranópolis e Fagundes Varela; e o roteiro Segredos, São Valentim do Sul, Serafina Corrêa, Nova Bassano e Nova Prata. Nestes municípios estão localizadas 22 vinícolas associadas à entidade, a maioria familiares e de pequeno porte.