Pesquisa da CDL revela potencial econômico e de turismo no feriado de Páscoa

O feriadão da Páscoa neste ano contará com o acréscimo da segunda-feira, 21 de abril, Dia de Tiradentes. A folga ainda mais prolongada deverá movimentar o comércio, mas também o turismo e a gastronomia em Porto Alegre. A recém-lançada pesquisa da CDL POA mostra que o ticket médio por presente está concentrado entre R$ 201 e R$ 500 (48% dos entrevistados), enquanto 30,8% dos consumidores pretendem gastar entre R$ 101 e R$ 200.

Além das compras, o estudo revela que 14,9% dos respondentes planejam viajar na data, o que representa uma importante oportunidade para o setor de serviços e turismo. O levantamento também identificou que outras 7,6% das pessoas que responderam ao questionário pretendem fazer passeios especiais na cidade. Entre os que irão viajar, 52,2% devem gastar mais de R$ 501, enquanto 60% dos que farão passeios estimam despender entre R$ 101 e R$ 300.

Destaques da pesquisa

Ticket médio por presente:



48% pretendem gastar entre R$ 201 e R$ 500.

30,8% entre R$ 101 e R$ 200.

5,3% mais de R$ 500.

14,9% dos entrevistados pretendem viajar na Páscoa.



7,6% vão realizar passeios locais.



51,3% dos entrevistados vão organizar ceias especiais:



54,8% gastarão entre R$ 101 e R$ 300.

18,1% entre R$ 301 e R$ 500.

Apenas 1,9% estimam investir mais de R$ 1.000 na ceia.



Mesmo com a alta dos preços, o desejo de presentear continua: embora 56,6% dos consumidores estejam comprando menos ovos de chocolate do que antigamente, o chocolate em outros formatos segue como o principal presente para 48,7% dos entrevistados.



"Os dados mostram uma Páscoa ainda muito relevante para o comércio, mas com um consumidor atento aos preços, buscando equilíbrio entre o tradicional e o possível. Além disso, a intenção das pessoas para viajar ou passear representa uma ótima oportunidade para o setor de serviços, hotelaria e gastronomia", destaca o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva.



A pesquisa também aponta que 49% dos consumidores pretendem deixar as compras para a semana do feriado. Os supermercados lideram como o local mais escolhido para adquirir os presentes (55,6%), seguidos por lojas de departamento, bazares e livrarias (28,5%) e lojas especializadas (24,8%).



Com consumidores dispostos a gastar, ainda que com cautela, e o aumento da quantidade de pessoas na cidade e em viagens, a Páscoa 2025 se fortalece como uma data estratégica para o comércio e o turismo de Porto Alegre.