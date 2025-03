Supermercados esperam vendas na Páscoa de 2025 até 12% maiores

Mesmo com a alta acumulada de 18% no preço do cacau em 2024 - o maior aumento entre as commodities - o setor de supermercados espera vender entre 8% e 12% a mais na Páscoa deste ano em comparação com 2024, segundo projeções da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

A data é considerada o segundo Natal das redes supermercadistas, com comércio maior de ovos de chocolate, bacalhau e azeite, e deve compensar as perdas do setor em fevereiro, quando houve recuo de 4,5% no consumo.

"A projeção se apoia no emprego e renda e nas estratégias do varejo como ambientação das lojas, parcerias com a indústria, as marcas próprias e as vendas por canais digitais", afirma Marcio Milan, vice-presidente da Abras (Associação Brasileira dos Supermercados).

Segundo ele, a alta do dólar é um fator que ainda trará impactos, especialmente em massas e azeites, mesmo com a queda consecutiva do dólar nos últimos dias. O motivo é que os estoques ainda existem e os preços só devem ser normalizar após novos estoques.

As compras devem se concentrar na última semana. A expectativa é de alta de 20% no movimentos nos supermercados no sábado anterior. "Expectativa é que as compras se concentrem na ultima semana, e o abastecimento dos lares, até em função das ofertas, vai se concentrar no sábado antes do feriado", diz.

A Abras diz que entre os principais fatores dessa expansão, destacam-se a recuperação do mercado de trabalho - com avanço dos índices de emprego formal - e o aumento da renda média das famílias.

"Apesar da pressão inflacionária observada nos itens sazonais, o cenário aponta para uma Páscoa de consumo aquecido. O equilíbrio entre renda disponível e ações comerciais bem estruturadas deve garantir o bom desempenho do período, reafirmando a data como uma das mais relevantes para o consumo das famílias", diz Milan.

Dentre as estratégias para driblar a alta dos preços, cerca de 65% das redes supermercadistas pretendem fazer promoções específicas. Além disso, metade do setor reforçou parcerias com indústrias e fornecedores, para ter maior variedade e preços competitivos em ovos de chocolate, colombas, barras, bombons e produtos de confeitaria.