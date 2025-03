Futuro do setor atacadista será discutido em fórum no mês de setembro

Com o tema "Qual o futuro do Atacado?", o Sindiatacadistas RS realiza no dia 4 de setembro, o 1º Fórum Atacadista RS. O evento será dividido em quatro eixos: cenários econômicos e regulatórios; inovação e transformação digital no atacado; logística e cadeia de suprimentos e tendências de mercado e comportamento do consumidor. O Fórum será realizado na sede da Fecomércio/RS, em Porto Alegre. A atividade reunirá em torno de 500 participantes com palestras, painéis e debates conduzidos por especialistas que são referências em suas áreas de atuação.

O vice-presidente do Sindiatacadistas RS, Luiz Henrique Hartmann, disse que o Fórum será uma experiência para os participantes criarem novas conexões e acessarem as principais tendências do setor atacadista. Para Hartmann, a programação do evento foi estruturada em quatro eixos temáticos que não apenas refletem os desafios, mas também apontam caminhos para a transformação e o crescimento sustentável do atacado no Brasil. "Os temas foram pensados para inspirar ações práticas, fornecer ferramentas estratégicas e atender as demandas de um mercado competitivo e dinâmico", ressalta. O 1º Fórum Atacadista RS terá palestra do economista Ricardo Amorim, de Martha Gabriel, ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação, e de Dado Schneider, professor e escritor sobre a Geração Z.

Na visita ao Jornal do Comércio, nesta quinta-feira (20), a diretoria do Sindiatacadistas RS composta por Zildo De Marchi, presidente do Sindiatacadistas RS; Clarice Mielezarski, gerente executiva do Sindiatacadistas RS; Luiz Henrique Hartmann, vice-presidente do Sindiatacadistas RS; e Denis Pizzato, presidente do Sindicato Atacadista de Químicos. Eles foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo presidente do Conselho, Mércio Cláudio Tumelero.