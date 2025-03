Fed mantém juros inalterados na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano

O Fed (Federal Reserve) decidiu manter a taxa de juros dos Estados Unidos na faixa de 4,25% a 4,50%. A segunda manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano ocorre em meio a temores de uma recessão, influenciados pelas políticas voláteis dos primeiros meses do novo mandato de Donald Trump.

A decisão unânime não surpreende o mercado, que já esperava que os juros não fossem alterados. O foco, portanto, se voltou ao "dot plot", gráfico que apresenta as projeções individuais dos membros do Fomc (comitê de política monetária dos EUA) para a trajetória dos juros. O documento mostrou que os oficiais diminuíram a expectativa de crescimento do PIB este ano, aumentaram projeções para inflação e esperam taxa de desemprego mais alta no fim de 2025. Em coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu que "boa parte" da previsão mais alta de inflação se deu por causa das tarifas de Trump. Ele afirmou que há "muitas coisas que não sabemos" sobre o tamanho e o impacto das tarifas, mas observou que elas "tendem a reduzir o crescimento e aumentar a inflação" e que " por isso o progresso na inflação pode ser adiado". Os membros do Fomc esperam que o PIB cresça 1,7% este ano.