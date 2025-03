Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em baixa, após perdas pré-Fed em NY

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, à medida que Wall Street voltou a sofrer perdas ontem antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).Hoje, o Banco do Japão (BoJ) deixou seu juro básico inalterado em 0,50%, como se previa. À tarde, o Fed deve igualmente manter seus juros nos níveis atuais, mas também deve traçar uma piora do cenário econômico diante das incertezas geradas pela política tarifária do governo Trump.Ontem, as bolsas de Nova York amargaram perdas de até 1,7%, interrompendo a recuperação dos dois pregões anteriores, com investidores demonstrando cautela antes do anúncio do Fed.O índice japonês Nikkei caiu 0,25% em Tóquio nesta quarta, a 37.751,88 pontos, pressionado por ações de chips, enquanto os mercados chineses também recuaram - com quedas de 0,10% do Xangai Composto, a 3.426,43 pontos, e de 0,40% do Shenzhen Composto, a 2.114,13 pontos - e o Taiex registrou perda de 1,40% em Taiwan, a 21.960,83 pontos.Driblando o tom negativo, o sul-coreano Kospi avançou 0,62% em Seul, a 2.628,62 pontos, e o Hang Seng teve ligeiro ganho de 0,12% em Hong Kong, a 24.771,14 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões positivos. O S&P/ASX 200 caiu 0,41% em Sydney, a 7.828,30 pontos.