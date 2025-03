48ª Fimec começa com expectativa de crescimento do setor coureiro-calçadista na América Latina

A 48ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) iniciou nesta terça-feira (18). Considerada a principal feira da indústria na América Latina e uma das maiores do mundo. Neste ano a feira espera reunir 20 mil visitantes durante os três dias, vindos de todos os estados brasileiros e de 25 países ao redor do mundo. O evento acontece das 13h às 20h nos Pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS, com credenciamento gratuito através do site



Em uma área de exposição de 10 mil m², a 48ª Fimec reúne mais de 400 expositores, apresentando marcas de couros, produtos químicos, componentes, máquinas, equipamentos e tecnologias para calçados e curtumes. A feira também conta com a Fábrica Conceito, uma área de 1.600m² que reúne 80 empresas, desde fornecedores de insumos e matérias-primas até fabricantes de máquinas e equipamentos para a produção de calçados. Este projeto, que chega à sua 15ª edição, demonstra em tempo real o processo de produção da indústria.



Segundo o diretor-presidente da Fenac, Márcio Jung, o evento é mais do que uma plataforma de relacionamento e networking, demonstrando o poder do setor coureiro-calçadista, tanto no Brasil quanto no mundo. "O Brasil é o maior produtor de calçados do Ocidente e um dos maiores do mundo, gerando milhares de empregos. Durante esses próximos três dias, os olhos do mercado mundial de calçados se voltam para os pavilhões da Fimec, que é referência em conectar todos os players do setor em mais de 30 mil m² de área", afirma.

Evento acontece até quinta-feira (20) na Fenac, em Novo Hamburgo Diego Soares / Divulgação / JC



O primeiro dia da Fimec contou com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que destacou o impacto da feira no desenvolvimento econômico do estado. "A Fimec vai estabelecer conexões e negócios importantes. O Governo do Estado está ao lado para ajudar a transformar cada um desses negócios, potencializando os efeitos da Fimec", destacou durante a cerimônia de abertura.



O prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck, também expressou seu orgulho em sediar o evento e agradeceu às entidades, empresas e indústrias que investem na cidade. "Estamos aqui para trazer a força necessária para nossa região. Somos um cluster importante para o Brasil e para o mundo", ressaltou.

Representando as entidades apoiadoras da Fimec, André da Rocha, presidente da Abrameq, destacou que esta edição promete ser a maior de todas. "A Fábrica Conceito é uma inovação única, que integra todos os players do mercado e apresenta novas ideias na prática. Isso reforça nossa posição de liderança na produção de calçados e couros do Ocidente", afirmou.



Após a abertura, o governador do Estado e as entidades realizaram uma visita guiada à feira, onde o governador recebeu um modelo de sapato produzido na Fábrica Conceito. Participaram também da cerimônia representantes de diversas entidades do setor nacional e internacional.