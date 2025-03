Alckmin: Vendas de eletrodomésticos de linha branca cresceram 17% em 2024; linha marrom, 22%

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, anunciou que o comércio de eletrodomésticos de linha marrom, como TVs e equipamentos de áudio e vídeo, cresceu 22% em 2024. Já as vendas dos bens de linha branca, como geladeiras, fogões e lavadoras de roupas, cresceram 17%.Os dados foram apresentados ao governo federal em reunião com o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Jorge Nascimento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou da reunião.Os números gerais de vendas do setor já haviam sido divulgados mais cedo pela Eletros. Em 2024, a indústria de eletrodomésticos teve o seu melhor desempenho da última década, com vendas ao varejo que subiram 29%, para 117,7 milhões de unidades comercializadas."Os dados de crescimento de 2024 demonstram qualidade de vida e ganho de eficiência energética", afirmou Geraldo Alckmin.Na avaliação da Eletros, o aumento foi impulsionado por uma soma de fatores, incluindo "aumento da geração de emprego e políticas públicas". Além disso, ondas de calor ajudaram a impulsionar as vendas de produtos como ar-condicionado, que, com crescimento de 38%, teve seu melhor desempenho histórico.