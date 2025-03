Mais de 162 mil declarações do Imposto de Renda 2025 já foram entregues à Receita

A Receita Federal recebeu 162.350 declarações do IR (Imposto de Renda) 2025 até as 10h desta segunda-feira (17), primeiro dia de prestação de contas. Até as 11h, apenas o estado de São Paulo recebeu 72.584 declarações. O prazo termina às 23h59 de 30 de maio e a Receita esperar receber cerca de 46,2 milhões de declarações.

São Paulo é o estado que deve contar com o maior número de declarações: ao todo, são esperadas mais de 14 milhões. Em Minas Gerais a estimativa é atingir 4,5 milhões, enquanto o Rio de Janeiro deve contabilizar 4,1 milhões.

O contribuinte obrigado a prestar contas que perde o prazo paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Dede as 9h está liberada a declaração pré-preenchida, que garante prioridade na fila de restituição.

Contribuintes podem ter também dedução por pagamentos realizados, o que aumenta a restituição ou reduz o imposto a pagar.

Entre os pagamentos que garantem a dedução estão despesas médicas, que dão direito para quem declara pelo modelo completo, como planos de saúde, gastos com médicos, dentistas e hospitais.

QUEM DEVE DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 2025?

• Quem recebeu, em 2024, rendimentos tributáveis -como salário e aposentadoria- a partir de R$ 33.888

Cidadão que recebeu no ano passado rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como rendimento de poupança ou FGTS) acima de R$ 200 mil

• Contribuinte que teve ganho de capital (ou seja, lucro) na alienação (transferência de propriedade) de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto; é o caso, por exemplo, da venda de imóvel com valor maior do que o pago na compra

• Contribuinte com isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguida de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias

• Quem realizou vendas na Bolsa de Valores em 2024 que, no total, superaram R$ 40 mil, inclusive se isentas. E quem obteve lucro com a venda de ações, sujeito à incidência do imposto. Valores até R$ 20 mil são isentos

• Cidadão que tinha, em 31 de dezembro de 2024, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 800 mil

• Contribuinte que obteve, no ano passado, receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 169.440 ou quer compensar prejuízos de anos anteriores ou do próprio ano-calendário

• Quem passou a morar no Brasil em 2024 e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro

• Quem optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos por offshores

• Contribuinte titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira

• Contribuinte que optou por atualizar o valor de imóveis com o pagamento de imposto menor instituído em dezembro de 2024

• Quem obteve rendimentos em capital em aplicações financeiras no exterior ou lucros e dividendos de entidades controladas

COMO ENVIAR A DECLARAÇÃO?

A declaração pode ser feita pelo PGD (Programa Gerador da Declaração), que é baixado no computador, ou pode ser enviada no aplicativo ou site Meu Imposto de Renda. Também é possível declarar online, pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal). O programa foi liberado no dia 13 de março, enquanto os outros só estarão disponíveis em 1º de abril, segundo a Receita.

A declaração pré-preenchida também foi liberada nesta segunda-feira, mas só estará com todos os dados abastecidos em 1º de abril. Para ter direito a essa funcionalidade, é preciso acessar com a senha de acesso do portal Gov.br e ter certificado prata ou ouro.

Quem não tem esse certificado também pode importar os dados da declaração do ano anterior, caso faça no mesmo computador.

Segundo a Receita, informações sobre rendimentos e pagamentos já estão na pré-preenchida a partir desta segunda-feira, como valores de salários e pagamentos feitos na área de saúde.



QUAL O VALOR DAS DEDUÇÕES DO IR?

• Alguns gastos no ano garantem dedução no Imposto de Renda, isso faz com que o cidadão pague menos imposto ou tenha uma restituição maior

• Dedução por dependente: R$ 2.275,08 (valor mensal de R$ 189,59)

• Limite anual de despesa por com educação: R$ 3.561,50

• Limite anual do desconto simplificado (desconto-padrão): R$ 16.754,34

• Para despesas de saúde devidamente comprovadas não há limite de valores

• Cota extra de isenção para aposentados e pensionistas a partir de 65 anos: R$ 24.751,74 no ano (R$ 22.847,76 mais R$ 1.903,98 relativos ao 13º salário)



QUE DOCUMENTOS PRECISO SEPARAR PARA DECLARAR O IR?



Dentre os principais documentos estão recibos e notas de despesas médicas e de educação, comprovantes de compra e venda de veículos ou imóveis no ano passado, informe de rendimentos da empresa onde trabalha ou para a qual prestou serviço em 2024 e extratos bancários. Também é necessário:

Dados pessoais (CPF, endereço atualizado, dados da conta bancária para débito ou crédito da restituição)

Pagamentos feitos a advogados, engenheiros, corretagem em aluguéis, compra e venda de imóveis

Despesas médicas e odontológicas

Despesas com empregados domésticos



QUANDO SERÁ PAGA A RESTITUIÇÃO DO IR DE 2025?



A restituição é paga em cinco lotes, de maio a setembro. O primeiro pagamento ocorre em 30 de maio, último dia para a entrega da declaração. Os lotes seguintes serão liberados no último dia útil do mês.



Veja o calendário de pagamento da restituição do IR



Lote - Data de pagamento

1º lote - 30 de maio

2º lote - 30 de junho

3º lote - 31 de julho

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro