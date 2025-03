Gerdau promove feira de empregos no Rio Grande do Sul

A Gerdau, promove Feira de Empregos na unidade Riograndense, localizada no município de Sapucaia do Sul (RS), com o intuito de atrair novos talentos para a companhia. O evento acontece no dia 21 de março, a partir das 13 horas, e apresentará detalhes de 50 vagas disponíveis, com oportunidades nas áreas de aciaria, laminação, trefilas e logística.

A Feira de Empregos contará com palestras de líderes da unidade Riograndense comentando sobre a Gerdau, sua história e seus diferenciais, além de já receberem os currículos e promoverem a primeira triagem dos candidatos durante o dia.



"A Gerdau reforça seu papel como uma empresa genuinamente brasileira e o compromisso com o desenvolvimento econômico e social do estado em que foi fundada. Estamos comprometidos em promover oportunidades para a população gaúcha, apoiando na capacitação de novos profissionais”, afirma Jean Carlo Peluso, gerente executivo da unidade Riograndense.



Para preencher as vagas, os pré-requisitos são ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e, se possível, experiência em indústria e curso técnico. Há também oportunidades para pessoas com deficiência (PcDs).





Serviço: Gerdau Feira de Empregos



Data: 21 de março de 2025



Horário: a partir das 13 horas



Local: Gerdau Riograndense - Avenida Hugo Gerdau, 307, bairro São Jorge, Sapucaia do Sul - RS



