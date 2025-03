Taxas futuras de juros avançam com alta maior do IBC-Br

Os juros futuros sobem na manhã desta segunda-feira (17), com mais força nos curtos, após o IBC-Br ter subido 0,89% em janeiro, acima do teto das estimativas (+0,7%). No restante da curva as taxas também avançam, em meio à expectativa sobre votação do Orçamento.

O projeto da Lei de Orçamento Anual (LOA) de 2025 pode ser votado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na terça-feira, 18, seguido de apreciação no plenário do Congresso, na quarta-feira (19). O movimento dos juros vai na contramão do recuo do dólar e dos rendimentos dos Treasuries.



Às 9h08, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,770%, de 14,671% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 14,580%, de 14,526% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia para 14,475%, de 14,421% no ajuste de sexta-feira (14).