Badesul capta mais de R$ 660 milhões em propostas de financiamento na Expodireto Cotrijal 2025

O Badesul registrou R$ 660,3 milhões em propostas de financiamento na Expodireto Cotrijal 2025, realizada entre esta segunda (10) e esta sexta-feira (14), no município de Não-Me-Toque. O volume de solicitações foi impulsionado, principalmente, por projetos voltados à irrigação, armazenagem e correção do solo.



Durante a feira, a Instituição também recebeu prefeitos de diversas regiões, interessados nas soluções do programa Badesul Cidades, que oferece suporte financeiro para aprimorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida nos municípios. Entre as linhas de financiamento disponíveis neste eixo, destacam-se os projetos para máquinas, sustentabilidade, segurança, turismo, inovação, bombeiros voluntários e cidades mais verdes.

"O Badesul reafirmou, na Expodireto, o seu compromisso de fortalecer o agronegócio e o desenvolvimento regional, oferecendo crédito acessível e condições diferenciadas para impulsionar a produtividade e a competitividade dos produtores gaúchos", destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo.

Segundo o governo do Estado, os projetos de armazenagem somaram R$ 115,9 milhões em propostas de financiamento, os de correção de solo totalizaram R$ 76 milhões, e os de sistemas de irrigação R$ 74 milhões. Outros R$ 52,7 milhões foram destinados para demais propostas do agronegócio.

O setor empresarial protocolou R$ 342,7 milhões em pedidos de crédito para investimentos para outras áreas, como infraestrutura, inovação e tecnologia, com foco na geração de empregos e no crescimento da economia gaúcha. As condições especiais concedidas durante a feira seguem válidas até sexta-feira (21).



As propostas prospectadas durante a feira contaram com condições especiais: as taxas de análise de crédito foram isentas para produtores rurais, cooperativas agroindustriais e cerealistas, enquanto as demais empresas receberam um desconto de 25% nessas taxas.