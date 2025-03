Após enchentes, Serra Gaúcha pode levar 40 anos para recuperar o solo

A Serra Gaúcha perdeu mais de 85% do estoque de carbono no solo de pomares da região, por conta das enchentes de abril e maio do ano passado. A estimativa é de que a reposição desse nutriente pode demorar de 14 a 40 anos, segundo estudo divulgado pelo professor de agronomia Gustavo Brunetto, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no seminário RS Resiliência e Sustentabilidade, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), nesta sexta-feira (14). O evento discutiu temas relativos aos impactos da enchente de maio de 2024, aspectos das mudanças climáticas e alternativas de soluções para encarar o cenário preocupante.

No caso do solo, Brunetto explicou que as inundações devem comprometer o trabalho do produtor rural para que busque fertilidade nas plantações. Ele contextualizou que as cidades da Serra Gaúcha ficaram entre as regiões mais afetadas pela chuva em curto espaço de tempo. "Essa situação estimulou o escoamento da água na superfície, a transferência de solo de partes mais altas para partes mais baixas e, com isso, nós tivemos importantes consequências e danos", afirma.