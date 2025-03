48ª Fimec começa na próxima terça-feira

48ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) reunirá todo o setor coureiro-calçadista para expor inovações, debater tendências e promover conexões estratégicas. O evento, destinado a profissionais e empresas do segmento, ocorrerá das 13h às 20h nos Pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS), com credenciamento gratuito através do site De 18 a 20 de março, a(Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) reunirá todo o setor coureiro-calçadista. O evento, destinado a profissionais e empresas do segmento,, com credenciamento gratuito através do site www.fimec.com.br

Nesta edição, a feira ocupará mais de 10 mil m² de área de exposição, apresentando marcas de couros, produtos químicos, componentes, máquinas, equipamentos e tecnologias voltadas para calçados e curtumes. Segundo o diretor-presidente da Fenac, Márcio Jung, a Fimec deste ano atingiu 10.600 m² de área comercializada, marcando o maior volume desde 2017. "Como a principal feira do setor na América Latina e uma das maiores do mundo, a 48ª Fimec trará debates essenciais sobre o futuro do setor calçadista brasileiro, especialmente no que diz respeito à exportação. O recorde de área vendida demonstra o interesse da indústria em discutir essas questões e impulsionar o desenvolvimento econômico do segmento", destaca.

Com cerca de 400 expositores confirmados, a Fimec 2025 tem como tema "Onde sustentabilidade, negócios e relacionamento se encontram", com o objetivo de mostrar uma indústria cada vez mais consciente das demandas de sustentabilidade e inovação. A feira se posiciona como um ponto de encontro estratégico para promover a troca de conhecimento, estabelecer novas parcerias e apresentar soluções técnicas que transformam o setor. Além disso, empresas de diferentes estados brasileiros, bem como de países como Colômbia, China, Emirados Árabes, Itália, Peru, Turquia e Uruguai, estarão presentes no evento.

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, apesar das instabilidades no mercado internacional, a indústria se manterá em crescimento, alavancada pela Fimec. "Projetamos um crescimento de 2% na produção até o final de 2025, o que deverá se refletir nas oportunidades geradas pela feira", afirma. Da mesma forma, o presidente executivo do CICB, José Fernando Bello, destaca a importância da Fimec como um evento de grande relevância para o setor. "A Fimec é sempre muito aguardada, pois é um momento único em que, no mesmo espaço, temos a oportunidade de rever nossos fornecedores e compartilhar com nossos clientes tudo o que desenvolvemos ao mercado", explica.

Esse pensamento é complementado por Gerson Berwanger, presidente da Assintecal. "As projeções para a Fimec 2025 são bastante otimistas, especialmente com a realização de mais uma edição do Projeto Comprador, que, em parceria com a ApexBrasil, vai gerar importantes oportunidades de internacionalização para o setor", comenta.

Esses posicionamentos refletem a relevância da Fimec para o segmento, que se destaca por reunir toda a cadeia coureiro-calçadista em um único local, oferecendo soluções completas que abrangem desde a produção até a logística. Com esse papel de catalisadora de negócios e de estreitamento de laços comerciais, a feira fortalece a indústria ao renovar os relacionamentos e gerar novas conexões.

"Acreditamos na força e na representatividade da Fimec para o setor de couros e calçados do Brasil. O desenvolvimento e qualificação dos nossos produtos, reconhecidos mundialmente, tem na Fimec um parceiro fundamental para demonstrar a força da cadeia produtiva", destaca o presidente da Abrameq, André da Rocha.

Além de apresentar soluções inovadoras, durante três dias, o evento contará com uma programação paralela repleta de atividades voltadas para a atualização profissional. Segundo o presidente executivo do IBTeC, Dr. Valdir Soldi, mais de 80 empresas irão demonstrar seus produtos em tempo real. "Estamos muito otimistas com as expectativas para esta edição, começando pela Fábrica Conceito, que será a maior de todas as edições deste projeto", destaca.

Robinson Klein, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos (ACI-NH/CB/EV/DI), também compartilha desse entusiasmo. "A Fimec é reconhecida como um evento que traz muitas inovações e inspira tantas outras. Ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento do ecossistema calçadista e da economia local, envolvendo muitos de nossos associados", afirma.