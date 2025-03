Três das cinco atividades de serviços caem em janeiro ante dezembro, mostra IBGE

Três das cinco atividades de serviços registraram perdas na passagem de dezembro para janeiro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o volume de serviços prestados teve redução de 0,2% em janeiro ante dezembro.

• LEIA TAMBÉM: Governo prevê corte de R$ 7 bi no orçamento do Bolsa Família para incluir novos gastos



Os recuos ocorreram em transportes (-1,8%), serviços prestados às famílias (-2,4%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,5%).



Na direção oposta, houve avanços em informação e comunicação (2,3%) e outros serviços (2,3%).

Os recuos ocorreram em transportes (-1,8%), serviços prestados às famílias (-2,4%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,5%).

Comparação com janeiro de 2024

De acordo com o IBGE, três das cinco atividades de serviços registraram avanços em janeiro de 2025 em relação a janeiro de 2024. Nesse mesmo período, na média, o volume do setor de serviços teve uma alta de 1,6%, a décima taxa positiva consecutiva.



Os segmentos com crescimento foram informação e comunicação (7,5%), serviços prestados às famílias (1,0%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,4%).



As quedas foram registradas por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,6%) e outros serviços (-1,5%).



O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior - passou de 53,6% em dezembro para 47% em janeiro.