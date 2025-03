Abicalçados leva pautas do setor para MDIC

A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), em conjunto com as demais entidades integrantes da Coalizão Indústria, levou as pautas do setor para uma reunião realizada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), no último dia 11. O encontro aconteceu na sede do Ministério, em Brasília, e debateu medidas de estímulo à competitividade e de desenvolvimento da indústria nacional.

Presente na reunião, o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, apresentou um panorama do setor e as projeções da indústria calçadista para 2025. Segundo ele, apesar das dificuldades, especialmente no mercado externo, a produção de calçados cresceu 3,5% em 2024 (mais de 896 milhões de pares). Para 2025, a estimativa é mais modesta, de um crescimento em torno de 2%. “No entanto, para alcançarmos esse objetivo, há necessidade de ferramentas de ampliação da nossa competitividade, como a redução do Custo Brasil e defesa diante da invasão de calçados asiáticos praticantes de dumping - preços abaixo do mercado - no varejo brasileiro”, disse.

Além do dirigente calçadista, os demais representantes da Coalizão Indústria apresentaram balanços setoriais e compartilharam as expectativas para 2025, debatendo também temas como ferramentas para redução dos custos produtivos, melhorias no acesso a mercados internacionais, defesa comercial e descarbonização, temas que estão alinhados à agenda do MDIC.

Além dos empresários e do secretário executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, que coordenou o encontro, participaram da reunião os secretários de Economia Verde, Rodrigo Rollemberg, de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, de Competitividade e Política Regulatória, Andrea Macera, e a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior, Marcela de Carvalho.