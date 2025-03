BNDES aprova R$ 300 milhões para CEEE Equatorial

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou limite de crédito para aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R$ 300 milhões para a CEEE Equatorial. Por meio do programa BNDES Emergencial, a concessionária gaúcha de distribuição de energia elétrica poderá adquirir máquinas e equipamentos relacionados a ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos e de enfrentamento às consequências econômicas e sociais decorrentes de eventos climáticos extremos. A operação aprovada pelo banco tem cláusula específica para manutenção de empregos.

A CEEE-Equatorial atua numa área total correspondente a 87 mil quilômetros quadrados, atendendo a 1,9 milhão de unidades consumidoras (cerca de 4 milhões de habitantes), correspondentes a um consumo anual superior a 8 TWh distribuídos em 72 municípios do Rio Grande do Sul. Sua área de concessão é equivalente a 26% do território do Estado.

Conforme nota do BNDES, com as chuvas intensas, milhares de pessoas ficaram sem acesso a serviços essenciais, como água potável e energia elétrica e a empresa enfrentou queda no seu faturamento, com o desligamento das áreas atingidas pelas enchentes (medida para garantir a segurança da população) e a desaceleração econômica no estado, com os danos diretos à população, à indústria, ao comércio e a sua estrutura logística, além de perdas materiais e danos em suas instalações.

“Por determinação do presidente Lula, o BNDES criou um programa específico para apoiar empresas de todos os portes e setores do Rio Grande do Sul para que implementem ações de mitigação e adaptação aos extremos climáticos e às consequências sociais e econômicas da calamidade. Já foram viabilizados mais de R$ 26 bilhões em créditos e garantias a empresas do Estado”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Para o presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera, os eventos climáticos extremos de 2024 impuseram desafios inéditos à operação do sistema elétrico no Rio Grande do Sul, exigindo respostas rápidas e investimentos estruturantes para garantir a resiliência da rede. “Este financiamento do BNDES reforça a capacidade da CEEE Equatorial de seguir ampliando sua infraestrutura, modernizando seus serviços e fortalecendo a segurança do fornecimento de energia para os gaúchos. Com planejamento e investimento contínuo, temos boas expectativas para avançar na reconstrução e na melhoria da qualidade do atendimento aos nossos clientes”, reitera Barbanera.