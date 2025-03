Dólar sobe em linha com exterior e tarifas no foco; IPCA vem dentro do esperado

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (12), acompanhando a valorização da divisa e dos juros dos Treasuries. Investidores repercutem ainda o IPCA de fevereiro, que ficou dentro das expectativas do mercado. No radar está o índice de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA em fevereiro, que deve nortear as expectativas para os juros (9h30).



A inflação medida pelo IPCA teve alta de 1,31% em fevereiro, acima do 0,16% registrado em janeiro, segundo o IBGE. O resultado ficou ligeiramente abaixo da mediana das estimativas, que era de 1,32%. A inflação acumulada no ano foi de 1,47% e, em 12 meses, ficou em 5,06%, próximo à mediana das projeções de 5,07%.



Lá fora, o dólar se valoriza e as exceções são os ganhos do iene, dólar canadense e peso mexicano, em meio aos desdobramentos da política tarifária do governo Trump.



A União Europeia anunciou nesta quarta medidas retaliatórias a tarifas de 25% dos EUA a importações de aço e alumínio, que entraram em vigor hoje para o bloco econômico e outros países também, como Canadá e Brasil.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, ainda pela manhã, com um grupo de ministros para tratar sobre a entrada em vigor das tarifas à importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se encontra nesta manhã com o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Pollo de Mello Lopes, para tratar do tema.



Em meio à imprevisibilidade sobre inflação e a economia americana com a guerra comercial deflagrada pelo governo americano, 54% da população desaprova a administração de Donald Trump, contra 45% que aprovam, de acordo com uma pesquisa da CNN realizada pela SSRS. A avaliação negativa também é observada na gestão do republicano sobre economia, com 56% do público desaprovando - cenário pior do que em qualquer momento durante seu primeiro mandato.



No setor corporativo, o banco Safra elevou a recomendação de Telefônica Brasil (Vivo) para "outperform" (compra) e aumentou o preço-alvo de R$ 57,5 para R$ 64, com um potencial de valorização de 30,77%. O Safra também manteve a recomendação "outperform" para a Tim, elevando o preço-alvo de R$ 21,5 para R$ 22, com um potencial de valorização de 32,77%. O banco destaca o momento favorável para a indústria de telecomunicações no Brasil, com boa geração de dividendos e poder de precificação para os operadores.