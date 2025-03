Ibovespa cai a 123 mil pontos, seguindo mau humor externo com nova investida de Trump

O Ibovespa abriu estável mas logo migrou para o terreno negativo na manhã desta terça-feira (11), em meio à cautela com a tarifas norte-americanas. O temor é de que o tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, pressione mais a inflação e provoque uma recessão no país e até mesmo no mundo.



Mesmo após cederem na véspera, com o Nasdaq caindo ao menor nível desde 2022, hoje as bolsas em Nova York voltam a cair. Nesta manhã, Trump voltou a anunciar uma nova rodada de tarifas contra o Canadá.



Assim, o Ibovespa abandonou a marca dos 124 mil pontos do início do pregão desta terça-feira e cai para o nível dos 123 mil pontos. "Embarca no mau humor internacional", pontua Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.



No Brasil, diz, não há um gatilho específico que justifique o comportamento da Bolsa brasileira. Segundo Spiess, o dólar em baixa ante o real é devido à recuperação do petróleo e os juros futuros refletem o resultado mais fraco do que o esperado da produção industrial no começo de 2025. A produção industrial ficou estável em janeiro em relação a dezembro, contrariando a estimativa mediana de expansão de 0,40%.



"Resultado da produção industrial veio abaixo do esperado, mas com uma composição positiva", avalia o economista-chefe do banco BMG, Flavio Serrano. O crescimento vem após três quedas seguidas.



O petróleo avança em torno de 1,30%, mas sem forças para influenciar as ações da Petrobras, que recuam entre 1,36% (PN) e 1,69% (ON). Já os papéis da Vale viravam para baixo (-0,20%). Hoje, o minério de ferro fechou com queda de 0,06% em Dalian.



Nos EUA, o destaque foi a divulgação do relatório Jolts de emprego. A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu para 7,74 milhões em janeiro. O resultado ficou praticamente em linha com a expectativa de analistas, de criação de 7,7 milhões de vagas no período.



"A leitura foi neutra, mas não foi o cenário ideal", pontua Spiess, da Empiricus. Após a divulgação e o anúncio de novas tarifas de Trump contra o Canadá, os juros dos Treasuries perderam força, após dispararem às máximas do dia



Ontem, o principal indicador da B3 fechou em baixa de 0,41%, aos 124.519,38 pontos.



Às 11h21 desta terça, o Ibovespa caía 0,94%, aos 123.347,85 pontos, ante mínima aos 123.306,38 pontos (-0,97%), depois de subir 0,09%, na máxima aos 124.625,49 pontos.