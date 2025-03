Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em baixa, após tombo em NY por tarifas

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, acompanhando perdas em Wall Street deflagradas por preocupações sobre a política tarifária do governo Trump e a possibilidade de recessão nos EUA.O índice japonês Nikkei caiu 0,64% em Tóquio, a 36.793,11 pontos, pressionado por ações de corretoras e eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,28% em Seul, a 2.537,60 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,73% em Taiwan, a 22.071,09 pontos.Em Hong Kong, o Hang Seng terminou o dia em baixa marginal, a 23.782,14 pontos, mas ações de montadoras chinesas de veículos elétricos saltaram, favorecidas por uma perspectiva robusta de vendas para março e após o tombo da concorrente americana Tesla em Nova York ontem. Foi o caso da NIO (+9,81%) e da XPeng (+9,19%).Os mercados da China continental, por sua vez, garantiram altas moderadas em meio à expectativa de que o congresso do país encerre sua reunião anual com mais medidas para ajudar a impulsionar a segunda maior economia do mundo. O Xangai Composto subiu 0,41%, a 3.379,83 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,34%, a 2.087,72 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o viés negativo da região asiática, e o S&P/ASX 200 caiu 0,91% em Sydney, a 7.890,10 pontos.A predominância da aversão a risco na Ásia e no Pacífico veio após as bolsas de Nova York amargarem robustas perdas de 2% a 4% ontem, diante de temores de que as agressivas medidas tarifárias do governo Trump desencadeiem uma guerra comercial e levem a economia dos EUA a uma recessão.